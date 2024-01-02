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Криштиану Роналду сделал роскошный подарок бразильскому певцу

Криштиану Роналду сделал роскошный подарок бразильскому певцу
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал роскошный, дорогостоящий подарок бразильскому певцу Луану Сантане, сообщает Madeira Island.

Луан Сантана был приглашён Криштиану Роналду выступить на вечеринке по случаю дня рождения Долорес Авейру и в итоге получил от футболиста подарок в виде роскошных часов Rolex стоимостью около € 75 тысяч.

«Не делай этого, нет. Ради бога, чувак. Ты знаешь, что это мои первые такие часы, да? Мой первый Rolex. Какой момент! Из рук такого человека», — приводит слова певца источник.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году с 54 голами. Следом за португальцем идут Гарри Кейн («Бавария», Германия), на счету которого 52 мяча, Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), также забивший 52 гола, и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Англия), который забил 50 голов.

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