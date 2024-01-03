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Гари Невилл оценил шансы «Ливерпуля» на победу в чемпионате Англии

Гари Невилл оценил шансы «Ливерпуля» на победу в чемпионате Англии
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о том, что «Ливерпуль» имеет реальные шансы выиграть чемпионат Англии во второй раз под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа.

«Перед игрой мы сделали материал о том, что у «Ливерпуля» есть три игрока мирового класса: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк и Мохаммед Салах. Ван Дейк вернулся в состав и показывает свою лучшую игру за последние месяц или два, у «Ливерпуля» хорошие оборонительные показатели, они сохранили много сухих матчей, а Алиссон — лучший вратарь в мире. У них есть Салах, который показывает выдающуюся атакующую статистику и очень последователен в том, что делает на поле. Он добивается результатов из года в год – это правда невероятно. Если они сохранят этих троих в хорошей форме, у них есть огромный шанс выиграть новый титул с Клоппом, но отсутствие Салаха на месяц нанесёт им ущерб», – приводит слова Невилла Liverpool Echo со ссылкой на Sky Sport.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в Английской Премьер-Лиге, имея в активе после 20 туров 45 очков. «Астон Вилла» идёт второй с 42 баллами. На третью строчку поднялся «Манчестер Сити», набравший 40 баллов и имеющий игру в запасе.

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