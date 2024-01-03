Гол Магомеда-Шапи Сулейманова не помог «Арису» уйти от поражения в игре с «Астерасом»
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Сегодня в Триполи прошёл очередной матч 16-го тура чемпионата Греции по футболу. В рамках него местный футбольный клуб «Астерас» сыграл с «Арисом». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Отметим, что в начале первого тайма гости создали себе задел в два забитых мяча. Сначала с пенальти забил Лорен Морон, а затем российский игрок Магомед-Шапи Сулейманов удвоил превосходство своей команды. Однако «Астерас» совершил камбэк, забив три гола после 45-й минуты.
Напомним, Магомед-Шапи Сулейманов является игроком «Ариса» с сентября 2023 года. Клуб из Греции арендовал полузащитника «Краснодара» до июня 2024 года. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 13 матчах чемпионата Греции, записав на свой счёт два гола и три ассиста.
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