Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» заинтересован в трансфере нападающего «Бенфики» – Бруно Андраде

«Спартак» заинтересован в трансфере нападающего «Бенфики» – Бруно Андраде
Комментарии

Московский «Спартак» может подписать форварда «Бенфики» Петара Мусу. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Бруно Андраде.

По сведениям источника, красно-белые могут подписать Мусу в зимнее трансферное окно. Клуб из Португалии готов отпустить Петара. Отмечается, что лиссабонцы оценивают его потенциальный трансфер в € 10 млн.

25-летний Петар Муса является игроком «Бенфики» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с лиссабонской командой рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 8 млн. В нынешнем сезоне Муса принял участие 12 матчах чемпионата Португалии. Петар записал в собственный актив четыре забитых мяча.

Материалы по теме
Стало известно, почему форвард Леонардо решил не переходить в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android