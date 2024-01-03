«Спартак» заинтересован в трансфере нападающего «Бенфики» – Бруно Андраде

Московский «Спартак» может подписать форварда «Бенфики» Петара Мусу. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Бруно Андраде.

По сведениям источника, красно-белые могут подписать Мусу в зимнее трансферное окно. Клуб из Португалии готов отпустить Петара. Отмечается, что лиссабонцы оценивают его потенциальный трансфер в € 10 млн.

25-летний Петар Муса является игроком «Бенфики» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с лиссабонской командой рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 8 млн. В нынешнем сезоне Муса принял участие 12 матчах чемпионата Португалии. Петар записал в собственный актив четыре забитых мяча.