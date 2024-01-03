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Стало известно, почему форвард Леонардо решил не переходить в «Спартак»

Стало известно, почему форвард Леонардо решил не переходить в «Спартак»
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Нападающий «Сантоса» и молодёжной сборной Бразилии Маркос Леонардо отказался от предложения московского «Спартака» из-за нежелания переезжать в Россию. Таким образом, Леонардо с большой долей вероятности продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфике», информирует журналист Бруно Андраде в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, Маркос Леонардо подпишет с «Бенфикой» контракт на пять лет.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартаку» предложили кандидатуру Леонардо, которая заинтересовала представителей московского клуба. Сам футболист, по данным СМИ, был готов к переезду в Россию, сумма сделки оценивалась в € 14–15 млн, а зарплата игрока могла составить € 2,5 млн. В услугах Леонардо также был заинтересован «Зенит».

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