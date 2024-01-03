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«Зенит» в шаге от покупки 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Миятовича

«Зенит» в шаге от покупки 18-летнего нападающего «Црвены Звезды» Миятовича
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Нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Max Bet Sport.

По информации источника, российский клуб готов выплатить за 18-летнего футболиста указанную в контракте сумму компенсации, которая составляет € 5 млн. Кроме того, «Зенит» предложит сербской команде хороший процент от последующей продажи форварда. Отмечается, что на молодого игрока также претендует «Фейеноорд».

В нынешнем сезоне Миятович провёл за «Црвену Звезду» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Зенит» бразильского защитника «Флуминенсе» Нино.

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