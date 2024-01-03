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«Зенит» объявит о переходе Нино в ближайшие два дня — Андраде

«Зенит» объявит о переходе Нино в ближайшие два дня — Андраде
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Защитник «Флуминенсе» Нино перейдёт в «Зенит» в ближайшее время. Сине-бело-голубые должны объявить о трансфере игрока в течение двух дней, информирует бразильский журналист Бруно Андраде в своём профиле в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака становилась чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.

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