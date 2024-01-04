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Полузащитник «Барселоны» Педри: любой, кто говорит, что Роналду плохой — глуп

Полузащитник «Барселоны» Педри: любой, кто говорит, что Роналду плохой — глуп
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Полузащитник испанской «Барселоны» Педри высказался о португальском нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Любой, кто говорит, что Криштиану Роналду плохой — глуп и ничего не знает о футболе», — приводит слова Педри CristianoXtra в социальной сети X (ранее twitter).

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром мира в 2023 году, записав в свой актив 54 гола.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 25 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 11 результативных передач.

До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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