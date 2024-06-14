«Юнайтед» предложил £ 35 млн за Брэнтуэйта, «Эвертон» хочет получить не меньше £ 65 млн

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение «Эвертону» по центральному защитнику Джеррэду Брэнтуэйту в размере £ 35 млн (€ 41,5 млн). Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Однако, как подчёркивает другой авторитетный журналист Фабрицио Романо, «ириски» не намерены расставаться с 21-летним футболистом менее чем за £ 65-70 млн (€ 77-83 млн). Подчёркивается, что, помимо Брэнтуэйта, «Манчестер Юнайтед» изучает кандидатуры ещё трёх футболистов, чьи имена не раскрываются.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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