Агент игрока «Сочи» Кравцова: предложения по Кириллу есть

Андрей Талаев, агент футболиста «Сочи» Кирилла Кравцова, заявил, что по его клиенту есть предложения от клубов.

«Останется ли Кравцов в «Сочи»? У него пока действующий контракт, поэтому он — игрок футбольного клуба «Сочи». Есть ли предложения? Да, есть», — сказал Талаев.

Кирилл Кравцов является воспитанником «Зенита». За его трансфер в 2022 году «Сочи» заплатил € 835 тыс. В минувшем сезоне 21-летний опорный хавбек принял участие в 29 матчах «Сочи» в чемпионате и Кубке России. На счету Кравцова четыре забитых мяча. Контракт футболиста с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Краснодар» заинтересован в футболисте вылетевшего из РПЛ «Сочи» Кирилле Кравцове.