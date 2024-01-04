Онопко вспомнил, как Романцев помог ему купить кухню в «Спартаке»

Экс-защитник московского «Спартака» Виктор Онопко ко дню юбилея бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева рассказал о примечательном эпизоде из времён работы под его руководством.

«Мне только дали квартиру в Москве. Ремонт сделал, а на мебель не хватало. В раздевалке с ребятами как-то раз болтали. Говорю: сейчас чуть-чуть подзаработаю на сборах и кухню куплю. Я никогда ни у кого ничего не просил, а тут Иваныч услышал: «Ты чего? Давай дам тебе денег». Как раз дефолт был, инфляция. Нужно было 15 тысяч рублей. Ни карточек, ни переводов ещё не было. На следующий день Романцев приносит в спартаковский манеж пакет, полный денег. Выручил!

Говорю: «Спасибо, Олег Иваныч, как только заработаю — всё верну». Он только махнул рукой: «Ладно тебе, отдашь, когда сможешь». Мы так радовались с женой — смогли кухню оплатить! То ли румынская она была, то ли даже советская, но для нас это было нечто. После развала Союза всё было в дефиците. Многие даже коробки шоколадных конфет или палки копчёной колбасы не могли себе позволить. Долг Романцеву я после сборов вернул», — рассказал Онопко корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

4 января 2024 года исполнилось 70 лет легендарному экс главному тренеру и экс-президенту московского «Спартака» Олегу Романцеву. На счету специалиста девять национальных чемпионств с красно-белыми в качестве тренера и одно в роли президента клуба, один выигранный Кубок СССР и три победы в Кубке России.