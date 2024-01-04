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Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита»

Ренан прокомментировал свой уход из «Зенита»
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Защитник «Зенита» Роберт Ренан, присоединившийся к бразильскому «Интернасьоналу» на правах аренды, прокомментировал свой уход из петербургского клуба.

«Я всегда был ребёнком-мечтателем, и пускай я буду примером того, чтобы никто и никогда не сдавался и был благословлён в этому году», — написал футболист в социальных сетях.

Напомним, ранее «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ренан выступал за «Зенит» с января 2022 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне на счету бразильского защитника восемь матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

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