Вратаря «Лацио» с русскими корнями признали лучшим игроком клуба в 2023 году

Голкипер «Лацио» Иван Проведель был признан лучшим футболистом команды по итогам прошедшего года. Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. В 2023 году вратарь обратил на себя внимание СМИ, забив гол на 90+5-й минуте в ворота мадридского «Атлетико» (1:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

Проведель победил в голосовании болельщиков, набрав 60,6% голосов. Главными конкурентами голкипера с русскими корнями были испанские футболисты — защитник Патрик (20,8%) и атакующий хавбек Луис Альберто (18,5%).

Напомним, Проведель перешёл в «Лацио» из «Специи» за € 2,55 млн летом 2022 года. В текущем сезоне вратарь провёл 25 матчей за римлян во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.