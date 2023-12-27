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«Фиорентина» намерена приобрести одного из лидеров «Лацио»

«Фиорентина» намерена приобрести одного из лидеров «Лацио»
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«Фиорентина» проявляет интерес к вингеру «Лацио» Маттиа Дзакканьи. Об этом сообщает журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «фиалки» намерены попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Руководство флорентийского клуба понимает, что команде для этого необходимо усиление.

«Фиорентина» в зимнее трансферное окно попытается подписать Дзакканьи. В клубе уверены, что «Лацио» будет заинтересован в расставании с одним из лидеров атак, так как его соглашение рассчитано лишь до конца следующего сезона.

Дзакканьи выступает за «Лацио» с 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с римским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Фиорентины» в выкупе полузащитника «Ювентуса» Артура Мело.

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