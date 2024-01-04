«Царь». В «Аталанте» высоко оценили игровой уровень Алексея Миранчука

Вчера, 3 января, пресс-служба «Аталанты» в преддверии матча Кубка Италии с «Сассуоло» (3:1) сделала публикацию в своей социальной сети, в которой показала, как болельщик клуба из Бергамо демонстрирует игровую футболку с фамилией российского полузащитника Алексея Миранчука, а затем как сам футболист проводит разминку. При этом пост сопровождала подпись «Царь».

Фото: Социальные сети «Аталанты»

Фото: Социальные сети «Аталанты»

Напомним, на 63-й минуте встречи с «Сассуоло» Миранчук сделал результативную передачу на нападающего Шарля Де Кетеларе. На 71-й минуте российский футболист уже сам отметился голом.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Миранчука с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.