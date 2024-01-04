Радченко назвал 2023 год непростым для российского футбола

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко подвёл итоги прошедшего 2023 года для российского футбола в целом.

«Год был непростой. Мы понимаем, какая сейчас у нас ситуация. Но он прошёл штатно, не было каких-то больших споров. Наша сборная играла, так что всё хорошо.

В этом году было очень много [различных] моментов. Было много противоречий с судейскими решениями. Этот год запомнился больше с негативной стороны из-за того, что болельщики перестали ходить на стадионы из-за Fan ID», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.