Валерий Газзаев выделил лучших молодых футболистов РПЛ

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, какие молодые футболисты, по его мнению, являются лучшими в Российской Премьер-Лиге на данный момент.

«В наших клубах есть молодые игроки. Салтыков из «Крыльев» неплохо себя проявил. Видно, что есть талант. Чалов тоже демонстрирует неплохую результативность. Тюкавин в «Динамо» не отстаёт. Есть ещё молодые игроки, но трудно сказать, чтобы кто-то из них выделялся. В каждой команде есть неплохие футболисты. Но всё познаётся в сравнении, а мы находимся в изоляции без Лиги чемпионов и Европы», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Никита Салтыков провёл 17 матчей в составе «Крыльев Советов», в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Фёдор Чалов провёл 18 матчей за ЦСКА в РПЛ в текущем сезоне, в которых забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Константин Тюкавин также провёл 18 матчей в составе «Динамо» в РПЛ, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.