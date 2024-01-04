«Позитивно, очень позитивно». Тен Хаг — о встрече с новыми владельцами «Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как прошла его встреча с представителями новых владельцев клуба — компанией Ineos и, в частности, с председателем её совета директоров, сэром Джимом Рэтклиффом.

«Встреча прошла позитивно. Это была долгая встреча, мы общались много часов. По многим вопросам наши взгляды совпадают. Всё прошло очень позитивно. Думаю, для обеих сторон эта встреча получилась очень конструктивной. Они предложили хорошие идеи», — приводит слова тен Хага журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что новые владельцы «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы тен Хаг остался на посту главного тренера команды как минимум до конца нынешнего сезона. При этом подчёркивалось, что специалист может быть уволен раньше в случае, если результаты команды не улучшатся.