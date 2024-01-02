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Санчо подешевел на € 7 млн с момента конфликта с тен Хагом

Санчо подешевел на € 7 млн с момента конфликта с тен Хагом
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Трансферная стоимость вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо снизилась на € 7 млн с начала сентября. Об этом сообщает авторитетный интернет-портал Transfermarkt. При этом атакующий игрок заработал за это время примерно столько же (около € 7 млн по контракту. — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, в начале осени у 23-летнего футболиста случился конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Санчо публично обвинил наставника во лжи в социальных сетях, комментируя своё отсутствие в заявке на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После этого англичанину запретили тренироваться с основной командой, и до сегодняшнего дня он ни разу не появился на поле.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Санчо в бывшую команду — дортмундскую «Боруссию».

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