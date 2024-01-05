«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли выявить победителя в матче 1/32 Кубка Англии

В четверг, 4 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Кристал Пэлас» и ливерпульский «Эвертон». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.
Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что с 79-й минуты гости играли вдесятером. Арбитр мачта показал прямую красную карточку нападающему «ирисок» Доминику Калверту-Льюину.
Командам предстоит сыграть второй матч между собой в рамках переигровки раунда 1/32 финала. Для обоих клубов этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», обыгравший в финале своих соседей из «Юнайтед». Финальная встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.
- 5 января 2024
-
01:03
-
00:53
-
00:51
-
00:40
-
00:37
-
00:30
-
00:25
-
00:16
-
00:01
- 4 января 2024
-
23:50
-
23:44
-
23:37
-
23:29
-
23:14
-
23:09
-
22:48
-
22:37
-
22:29
-
22:21
-
22:11
-
21:43
-
21:36
-
21:23
-
21:15
-
21:07
-
21:05
-
20:54
-
20:52
-
20:48
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:20