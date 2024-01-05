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«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли выявить победителя в матче 1/32 Кубка Англии

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли выявить победителя в матче 1/32 Кубка Англии
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В четверг, 4 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Кристал Пэлас» и ливерпульский «Эвертон». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

Команды так и не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Отметим, что с 79-й минуты гости играли вдесятером. Арбитр мачта показал прямую красную карточку нападающему «ирисок» Доминику Калверту-Льюину.

Командам предстоит сыграть второй матч между собой в рамках переигровки раунда 1/32 финала. Для обоих клубов этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира.

Напомним, действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», обыгравший в финале своих соседей из «Юнайтед». Финальная встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/32 финала
04 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
Удаления: нет / Калверт-Льюин – 79'
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