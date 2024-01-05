Мхитарян: Индзаги — грозен, это видно по тому, какую игру он ставит

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о своих взаимоотношениях с главным тренером клуба Симоне Индзаги.

«Я стал старше, и это меняет моё восприятие людей. Я начал работать с Индзаги в 33 года, потому у нас создались практически дружеские отношения, хотя я принимаю субординацию. Я могу сказать, что он человек грозный и это видно по его игре», — приводит слова Мхитаряна La Gazzetta dello Sport.

Мхитарян выступает в «Интере» с 2022 года и успел завоевать Кубок и Суперкубок Италии, а также участвовал в минувшем финале Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне миланский клуб идёт на первом месте в чемпионате Италии, набрав 45 очков после 18 матчей. Генрих принял участие в 18 матчах турнира, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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