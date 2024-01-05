Тренер «Эвертона» Дайч — о VAR: судьи согласятся со всем, что им сказали

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о системе VAR после удаления нападающего «ирисок» Доминика Калверт-Льюина в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Кристал Пэлас» (0:0).

«Каждый болельщик должен думать: «В чём смысл?» Мы все знаем результат — судьи согласятся со всем, что им сказали. Я не знаю, какова статистика, но шансы на то, что что-то будет отклонено, ничтожно малы. Зачем вообще беспокоиться?

Я фанат VAR, но я просто не могу смотреть на экран. Сейчас система кажется немного запутанной. Её нужно привести в порядок. Я думал, что всё налаживается, но, похоже, это шаг назад. Это начинает испытывать моё терпение», — приводит слова Дайча Sky Sports.

На 79-й минуте ливерпульцы остались вдесятером. Арбитр мачта показал прямую красную карточку нападающему «ирисок» Доминику Калверт-Льюину после просмотра видеоповтора.