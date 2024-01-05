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Канищев: Ахметов? Не знаю, что в головах людей, занимающихся трансферами в «Зените»

Канищев: Ахметов? Не знаю, что в головах людей, занимающихся трансферами в «Зените»
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Бывший советский футболист Александр Канищев отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

«Ахметов в «Зените»? Сложно комментировать эти трансферы — они нелогичны. Может быть, это для того, чтобы создать конкуренцию Клаудиньо или Мостовому. Не знаю, что в головах у компании, которая занимается трансферами в «Зените». Или чтобы ослабить «Краснодар». Нет объяснений, не понимаю, зачем Ахметов «Зениту».

По своему мастерству Ахметов, наверное, может играть в основном составе. Это игрок хорошего уровня. Но боюсь, что вряд ли он будет играть. Может, выходить на замены затыкать дырки. Мне так кажется. Возможно, это на случай ухода ведущих бразильцев, чтобы не было совсем провала потом. Других объяснений я не вижу», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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