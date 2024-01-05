В «Зените» ответили на вопрос о трансфере Ахметова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов в ближайшее время может стать игроком санкт-петербургского клуба.

«Планы на выкуп Ахметова у „Краснодара“? Преждевременно говорить», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Ахметов обойдётся «Зениту» в 100 млн рублей.

Ахметов делал первые футбольные шаги в академиях Коноплёва и казанского «Рубина», позже перешёл в ПФК ЦСКА. Летом 2022 года Ахметов покинул стан армейцев на правах свободного агента и перебрался в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Ильзат принял участие 21 матче «быков» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в € 3 млн.