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«Брентфорду» и «Вулверхэмптону» потребуется переигровка в Кубке Англии

«Брентфорду» и «Вулверхэмптону» потребуется переигровка в Кубке Англии
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Итоговый результат — 1:1. Позднее команды проведут повторный матч.

На девятой минуте прямую красную карточку получил бразильский полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес. На 41-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе. На 64-й минуте ответный мяч забил полузащитник гостей Томми Дойл.

Матчи 1/32 финала Кубка Англии проходят с 4 по 8 января. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Кубок Англии . 1/32 финала
05 января 2024, пятница. 22:15 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мопе – 41'     1:1 Дойл – 64'    
Удаления: нет / Гомес – 9'
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