«Брентфорду» и «Вулверхэмптону» потребуется переигровка в Кубке Англии
Поделиться
Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречались «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном. Итоговый результат — 1:1. Позднее команды проведут повторный матч.
На девятой минуте прямую красную карточку получил бразильский полузащитник «Вулверхэмптона» Жоао Гомес. На 41-й минуте счёт открыл нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе. На 64-й минуте ответный мяч забил полузащитник гостей Томми Дойл.
Матчи 1/32 финала Кубка Англии проходят с 4 по 8 января. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», который обыграл в финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.
Комментарии
- 6 января 2024
-
01:38
-
00:58
-
00:56
-
00:45
-
00:43
-
00:38
-
00:26
-
00:20
-
00:14
-
00:08
-
00:00
- 5 января 2024
-
23:44
-
23:40
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:00
-
22:53
-
22:46
-
22:28
-
22:27
-
22:16
-
22:15
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:34
-
21:31
-
21:23
-
21:00
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:27
-
20:11
Партнерский контент