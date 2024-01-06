Романо: нападающий «Челси» Датро Фофана близок к переходу в «Севилью» на правах аренды

Известнейший инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что молодой нападающий «Челси» Датро Фофана может провести вторую часть сезона в «Севилье» на правах аренды.
Первую половина сезона игрок проводил в берлинском «Юнионе», но не смог закрепиться в основном составе, сыграв лишь в 12 играх Бундеслиги и отметившись одним голом.
«Челси» хочет вернуть игрока из «Униона», чтобы отдать его в аренду в «Севилью».
Датро перешёл в лондонский клуб прошлой зимой из норвежского «Молде» за € 12 млн. За основной состав «Челси» футболист смог сыграть лишь четыре раза во всех турнирах, не отметившись ни единым голевым действием.
«Севилья» занимает 16-е место в испанской Примере. От зоны вылета команду отделяет одно очко.
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