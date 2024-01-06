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Тимо Вернер перейдёт в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпциг» — The Athletic

Тимо Вернер перейдёт в «Тоттенхэм» из «РБ Лейпциг» — The Athletic
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Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» достиг полной договорённости по переходу немецкого нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера на правах аренды. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, срок аренды — до конца текущего сезона. Кроме того, в сделку также включена опция необязательного выкупа немецкого нападающего за сумму в районе € 15-20 млн. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

Напомним, Вернер уже ранее выступал в АПЛ за лондонский «Челси» с 2020 по 2022 год. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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