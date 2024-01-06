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«Тоттенхэм» и «Лейпциг» успешно ведут переговоры о переходе Вернера в лондонский клуб

Английский «Тоттенхэм» и немецкий «РБ Лейпциг» находятся в стадии активных переговоров относительно шестимесячной аренды нападающего «быков» Тимо Вернера в лондонский клуб. Об этом сообщает журналист Филипп Хайнз в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы уже достигли договорённости по ряду вопросов, касаемых этой сделки, однако существуют определённые нюансы, которые стороны продолжат прорабатывать в течение ближайших дней.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Вернером также интересуется «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.