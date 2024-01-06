«Арсенал» продолжает рассматривать вариант с покупкой Влаховича

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает Now.Arsenal в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета является большим поклонником таланта сербского футболиста и заинтересован в приглашении форварда в свою команду. «Ювентус» дал понять «Арсеналу», что не продаст Влаховича менее чем за € 70 млн. Туринцы также готовы рассмотреть вариант с обменом футболистов, включающий доплату со стороны «канониров».

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за туринцев 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Арсенала» к нападающему «Брентфорда» Айвану Тони.