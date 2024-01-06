Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» договорился с «Вероной» о трансфере Терраччано

«Милан» договорился с «Вероной» о трансфере Терраччано
Аудио-версия:
Комментарии

Милан» завершает подписание молодого хавбека «Вероны» Филиппо Терраччано. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» заплатят за 20-летнего полузащитника около € 4,5 млн. Ещё € 1 млн будет предусмотрен в качестве возможных бонусов. Отмечается, что итальянец пройдёт медицинское обследование для перехода в «Милан» в понедельник, 8 января.

В текущем сезоне Терраччано провёл за «Верону» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Милана» Фикайо Томори со стороны лондонского «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» заинтересован в подписании экс-защитника «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android