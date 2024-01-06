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Председатель правления «Зенита» рассказал, как можно расширить аудиторию медиафутбола

Председатель правления «Зенита» рассказал, как можно расширить аудиторию медиафутбола
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев, успевший сыграть за медийную команду «Чисто Питер» в рамках Медиалиги, поделился своими мыслями по поводу того, как можно расширить аудиторию медийного футбола.

«Как участник Медиалиги что я думаю о медийности в популярных видах спорта? Считаю, это правильные направления. Единственное, организаторы футбольной Медиалиги должны задуматься: ведь всегда можно отличить профессионального игрока от любителя чисто по навыкам, как он бежит, бьёт, располагается на поле. Медийность же пришла изначально за счёт популярных людей. И вдруг мы всё чаще сталкиваемся с ситуацией, когда в заявке блогеры есть, а на поле их вообще нет!

Ведь нефутбольная аудитория хочет посмотреть на своих кумиров в новой обстановке, а на поле их нет. Пользуясь случаем, предлагаю организаторам Медиалиги подумать, чтобы из 11 игроков регулярно на поле в составе каждой команды выходило минимум три реальных медиафутболиста, по одному в каждой линии, кроме вратарской. И тогда не будет жалоб со стороны самих блогеров, которые не хотят быть только запасными, и не будет риска потерять зрительскую аудиторию», — приводит слова Медведева «Спорт день за днём».

Напомним, «Зенит» объявил о создании медийной команды «Чисто Питер» в июне 2023 года, её возглавил российский тренер Владислав Радимов.

В июле председатель правления футбольного клуба «Зенит» Медведев стал председателем совета директоров хоккейного СКА. Также он занимает соответствующую должность в баскетбольной команде «Зенит».

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