Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Зените» отреагировали на информацию о закрытии сделки по переходу Артура

В «Зените» отреагировали на информацию о закрытии сделки по переходу Артура
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на информацию о закрытии сделки по переходу игрока бразильского «Палмейраса» Артура.

«Сделка с «Палмейрас» по переходу Артура закрыта? Это не так», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые закрыли сделку по переходу бразильского футболиста за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов (€ 18 млн в сумме).

В минувшем сезоне крайний нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Артур перейдёт в «Зенит» из «Палмейраса» за € 18 млн — Жорже Никола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android