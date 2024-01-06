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В «Зените» отреагировали на информацию о закрытии сделки по переходу Артура

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на информацию о закрытии сделки по переходу игрока бразильского «Палмейраса» Артура.

«Сделка с «Палмейрас» по переходу Артура закрыта? Это не так», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сообщалось, что сине-бело-голубые закрыли сделку по переходу бразильского футболиста за € 15 млн + € 3 млн в виде бонусов (€ 18 млн в сумме).

В минувшем сезоне крайний нападающий принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца декабря 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.