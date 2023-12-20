Девушка, обвинившая игрока «Локо» Педриньо в насилии, проводит с ним отпуск — UOL

Нападающий московского «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо), выступающий на правах аренды за «Америку Минейро», проводит отпуск с Амандой Нуньес, которая ранее обвиняла его в домашнем насилии. Об этом сообщил UOL.

Напомним, в марте 2023 года на тот момент бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Тогда «Сан-Паулу» объявил о расторжении контракта с нападающим, который находился в аренде из «Локомотива». Сейчас бразилец выступает на правах аренды за «Америку Минейро», соглашение с которой заканчивается в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что после завершения аренды в «Америке Минейро» футболист отправится в «Сантос». Арендное соглашение будет рассчитано сроком на один год.