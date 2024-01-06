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«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поборются за вингера «Кристал Пэлас»

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» поборются за вингера «Кристал Пэлас»
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Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может перейти в один из трёх топ-клубов английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» вступят в борьбу за подписание 22-летнего футболиста предстоящим летом. Ожидается, что любому из клубов предстоит заплатить за трансфер французского вингера значительно больше € 50 млн.

В текущем сезоне Олисе провёл за «Кристал Пэлас» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее сообщалось об интересе двух грандов английской Премьер-лиги к защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи.

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