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«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Марка Гехи

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» ведут борьбу за Марка Гехи
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Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на подписание игрока центральной зоны обороны претендуют сразу два топ-клуба английской Премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Обе команды готовят свои предложения как для «Кристал Пэлас», так и для самого игрока.

Отмечается, что «орлы» оценивают своего футболиста в € 70 млн. В то же время «Манчестер Юнайтед» на данный момент готов предложить только € 52 млн.

Гехи перешёл в «Челси» из «Кристал Пэлас» летом 2021 года за € 23,34 млн. В текущем сезоне защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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