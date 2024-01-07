Мануэль Нойер: фамилия Дайера известна на мировой арене

Голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможном переходе защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера в мюнхенский клуб. Напомним, недавно стало известно, что клубы достигли договорённости по трансферу 29-летнего игрока обороны.

«Трансфер Дайера в «Баварию»? Безусловно, фамилия Эрика весьма известна на международной футбольной арене. Ответственные за трансферы люди изучают возможные варианты усиления обороны. Скажу только одно, мы уверены в себе и сохраняем спокойствие», — приводит слова Нойера журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Sky Sport Germany.

Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В текущем сезоне защитник провёл за «шпор» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель не захотел обсуждать возможный переход Дайера в «Баварию» с журналистами.