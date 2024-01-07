Клубам Роналду, Бензема и Неймара ограничили финансирование для трансферов

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), финансирующий четыре ведущих клуба («Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли»), ввёл лимиты на зимние трансферы, сообщает As.

Отметим, что без поддержки PIF команды не смогут заключать особо крупные сделки. Каждый клуб сам будет решать, укреплять ли состав в январе, однако любая покупка должна будет соответствовать ряду строгих требований. На данный момент клубы самостоятельно не имеют возможности приглашать футболистов топ-уровня без государственных денег.

Таким образом, саудовские клубы не смогут зимой совершать такие покупки, как летом 2023-го. Тогда команды из Саудовской Аравии потратили на новичков 875,4 млн долларов. Это второй результат в мире после АПЛ.

Отметим, за «Аль-Наср» выступает Криштиану Роналду, цвета «Аль-Иттихада» защищает Карим Бензема, а за «Аль-Хиляль» играет Неймар.

Ранее стало известно, что несколько игроков несчастливы в Саудовской Аравии и могут покинуть чемпионат. Одним из таких игроков является Карим Бензема, «Аль-Иттихад» которого на данный момент занимает седьмое место.

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