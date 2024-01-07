«Челси» занял второе место в рейтинге самых убыточных клубов АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Британское издание LondonWorld составило рейтинг финансовой эффективности клубов АПЛ на основе открытой отчётности за последние три сезона. Список команд, показавших за это время отрицательный баланс, составил 15 позиций.

Самым убыточным клубом высшего дивизиона чемпионата Англии стал «Эвертон», с которого ранее было снято 10 очков в турнирной таблице АПЛ за финансовые нарушения — «ириски» показали убыток более чем на полмиллиарда фунтов. В негативный топ-3 вошли также лондонский «Челси» и «Астон Вилла» из Бирмингема.

«Манчестер Юнайтед» занял четвёртую позицию, пятая строчка рейтинга осталась за лондонским «Фулхэмом». «Манчестер Сити» остался 15-м, показав наименьшую сумму убытка из всех клубов с отрицательным балансом.

Полностью список убыточных клубов АПЛ за последние три сезона выглядит так: