Хави высказался о конкуренции в «Барселоне» среди молодых игроков команды

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о 18-летних нападающих каталонского клуба Виторе Роке и Марке Гиу.

«Мне нравится Марк Гиу, он обладает многими талантами и навыками. Шансы Гиу не будут иметь ничего общего с подписанием Роке. Витор Роке и Гиу являются частью нашего проекта в настоящем и будущем», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Гиу принял участие в трёх матчах за основную команду «Барселоны», в которых отметился двумя голами. В свою очередь, Роке был официально представлен в качестве игрока сине-гранатовых только 5 января. Однако 4 января он принял участие в матче чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», в котором вышел на замену на 78-й минуте.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.