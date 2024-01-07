Игрок «Краснодара» Кривцов собрал идеального футболиста

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, каким должен быть идеальный футболист.

«Правая нога — Эдуард Сперцян. Левая нога — Севикян. Физические данные — Кордоба. Скорость — Олусегун или Пиняев. Футбольный IQ — пусть буду я», — приводит слова Кривцова пресс-служба Кубка России.

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Напомним, по итогам прошедшей части сезона Никита Кривцов принял участие в 22 матчах за «Краснодар» во всех официальных турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Действующее соглашение полузащитника с краснодарским клубом рассчитано до лета 2026 года.