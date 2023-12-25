Главный тренер «Краснодара» Ивич высказался о прогрессе полузащитника Кривцова

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о прогрессе полузащитника «быков» Никиты Кривцова. Специалист отметил, что Кривцов заслуженно получает место в стартовом составе.

«У нас есть несколько универсальных игроков. Конечно, есть те, кто могут сыграть только на одной позиции. Например, Батчи ― игрок фланга, Тормена может быть только центральным защитником, а Волков ― только правым. Я же не могу поставить его вратарём.

Но, например, Кривцов подходит под такое описание. Он сыграл 95% матчей в старте, никто ему этих минут не дарил, Никита реально их заслужил. Он атакующий игрок, но при этом до игры с ЦСКА не забивал. В такие моменты я думал: «Может, я делаю что-то не так? Может, стоит поставить другого игрока?» Но, глядя на то, как Никита работает на тренировках… Он заслужил этот гол. Кривцов переживал, что не забивает, и я много говорил ему: «Будь спокоен, продолжай работать, всё будет хорошо». И в итоге этот гол пришёл, когда никто его не ожидал, в самый нужный момент. И отправил нас на перерыв на первом месте», — сказал Ивич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.