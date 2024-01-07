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15-летний дебютант «Блэкберна» сыграл в футболке без логотипа спонсора из-за возраста

15-летний дебютант «Блэкберна» сыграл в футболке без логотипа спонсора из-за возраста
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Вчера, 6 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии между «Блэкберн Роверс» и «Кембридж Юнайтед». «Блэкберн Роверс» принимал оппонента на своём поле. Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

В компенсированное время второго тайма на поле появился 15-летний ирландский футболист «Блэкберн Роверс» Рори Финнеран, для которого этот матч стал дебютным во взрослом футболе. Он сыграл в футболке без логотипа спонсора из-за того, что Totally Wicked является онлайн-магазином электронных сигарет — вейпов. Финнеран слишком молод, чтобы продвигать такую продукцию.

В прошедшем матче в составе «Блэкберн Роверс» хет-триком отметился Сэмми Смодич, остальные мячи на счету Арнора Сигурдссона и Гарри Леонарда. В составе «Кембридж Юнайтед» забитыми мячами отметились Джек Ланкестер и Салли Кайкай.

Кубок Англии . 1/32 финала
06 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Окончен
5 : 2
Кембридж Юнайтед
Кембридж
0:1 Ланкестер – 6'     1:1 Смодич – 23'     1:2 Кайкай – 26'     2:2 Смодич – 37'     3:2 Смодич – 45+3'     4:2 Сигурдссон – 66'     5:2 Леонард – 81'    
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