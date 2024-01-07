Кузнецов объяснил, почему ушёл из «Рубина» в аренду в «Родину»

20-летний полузащитник Даниил Кузнецов рассказал, что заставило его уйти в аренду из казанского «Рубина» в московскую «Родину».

«В «Рубине» я стал ощущать нехватку игровой практики и задумался о переходе в другую команду. Мы поговорили с моим агентом, обсудили возможные варианты продолжения карьеры. Одним из них была «Родина» — очень хорошая команда», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Родины».

Напомним, по итогам прошедшей части сезона Даниил Кузнецов принял участие в восьми матчах за «Рубин» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.

«Родина» сейчас располагается на седьмой позиции турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона, набрав 28 очков в 20 матчах.