Игорь Семшов высказался о выступлениях Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Когда мы рассуждаем на тему того или иного футболиста, который уехал в зарубежный клуб, то начинаем делить на «успешно» или «не успешно». Мы сами их спроваживаем, хотим, чтобы они уехали, проявляли себя там. Адаптация — первый фактор для футболиста, плюс знание языка, партнёры, уровень чемпионата.

В последнее время тренер доверяет Захаряну, а он своей игрой старается это оправдывать. Да, не всё получается, но радует, что он появляется на поле не на 10–15 минут. Он знает, зачем туда поехал, и будет прогрессировать», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

Напомним, Арсен Захарян провёл в составе «Реала Сосьедад» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей (в рамках матча испанской Ла Лиги).

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