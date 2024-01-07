Кипрский «Арис» благодаря голу Кокорина уверенно обыграл «Омонию»

В матче 18-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Арис» из Лимасола и «Омония» из Никосии. Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 29-й минуте после передачи с правого фланга Кажу красивым дальним ударом попал прямо в девятку. На 45+5-й минуте Александр Кокорин после серии рикошетов упрочил преимущество своей команды. При этом на 66-й минуте игрок «Ариса» Мамаду Сане получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Напомним, российский нападающий Александр Кокорин появился на поле с первых минут.
На данный момент после 18 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на третьем месте с 35 очками. «Омония» после такого же количества проведённых матчей находится на четвёртой строчке с таким же количеством очков.
- 7 января 2024
-
23:33
-
23:31
-
23:25
-
23:20
-
23:05
-
23:01
-
22:54
-
22:47
-
22:42
-
22:37
-
22:36
-
22:28
-
22:21
-
22:21
-
22:17
-
22:08
-
21:57
-
21:57
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:11
-
21:02
-
20:56
-
20:56
-
20:55
-
20:41
-
20:37
-
20:36
-
20:29
-
20:20
-
20:18