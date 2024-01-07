Кипрский «Арис» благодаря голу Кокорина уверенно обыграл «Омонию»

В матче 18-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Арис» из Лимасола и «Омония» из Никосии. Команды играли на стадионе «Альфамега» в Лимасоле (Кипр). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте после передачи с правого фланга Кажу красивым дальним ударом попал прямо в девятку. На 45+5-й минуте Александр Кокорин после серии рикошетов упрочил преимущество своей команды. При этом на 66-й минуте игрок «Ариса» Мамаду Сане получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Напомним, российский нападающий Александр Кокорин появился на поле с первых минут.

На данный момент после 18 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Арис» располагается на третьем месте с 35 очками. «Омония» после такого же количества проведённых матчей находится на четвёртой строчке с таким же количеством очков.