«Я невероятно горд!» Юрген Клопп — о победе «Ливерпуля» над «Арсеналом» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (2:0).

«Я невероятно горд. Это была очень сложная жеребьевка для нас. Может быть, самый сложный соперник, которого мы могли получить. Со всеми вещами, которые мы должны были учитывать, приехав сюда, «Арсенал» вышел немного в другом составе на игру, это было разумно. В перерыве мы немного изменил игру. Во втором тайме мы действительно были полностью в игре. Мы забили голы и выпустили молодых игроков, «детей». Мы сражались 95 минут. А сейчас у нас зимние каникулы», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, в Кубке Англии обе команды вступали в борьбу за трофей только на стадии 1/32 финала. После результата данного матча «Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Арсенал» же, в свою очередь, закончил своё участие в турнире в текущем розыгрыше, вылетев в 1/32 финала.