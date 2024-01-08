«ПСЖ» забил девять безответных мячей клубу из 6-го дивизиона в 1/32 финала Кубка Франции

В воскресенье, 7 января, состоялся матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ревель», выступающий в 6-м дивизионе страны, и «ПСЖ». Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:45 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 9:0.

Первый гол в матче был забит на 16-й минуте. Его автором стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На 38-й минуте защитник хозяев Максенс Н'гессан отправил мяч в собственные ворота, сделав счёт 2:0. На 43-й минуте Марко Асенсио увеличил преимущество своей команды до трёх мячей, а спустя две минуты Мбаппе забил четвёртый гол парижан. Спустя три минуты после начала второй половины встречи Килиан оформил хет-трик. На 70-й минуте португальский игрок «ПСЖ» Гонсалу Рамуш реализовал пенальти, сделав счёт 6:0. Седьмой гол был забит на 76-й минуте. Отличился Рандаль Коло Муани. Автором восьмого мяча команды из Парижа на 87-й минуте стал 19-летний итальянец Шер Ндур. На 90-й минуте Коло Муани забил девятый гол в ворота «Ревеля».

Напомним, благодаря хет-трику в этом матче 25-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю Кубка Франции.