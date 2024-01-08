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«Лас-Пальмас» неожиданно проиграл клубу из Сегунды и вылетел из Кубка Испании

«Лас-Пальмас» неожиданно проиграл клубу из Сегунды и вылетел из Кубка Испании
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором в местном дебри Канарских островов сошлись «Тенерифе» и «Лас-Пальмас». Команды играли на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Тенерифе» Хосе Мария Амо. На 21-й преимущество хозяев упрочил арендованный из «Севильи» вингер Луисми Круз. Отметим, во втором тайме с обе команды потеряли по одному игроку: Хосе Мария Амо был удалён за две жёлтые карточки на 62-й минуте игры, а в составе «Лас-Пальмаса» на 76-й минуте прямую красную карточку получил арендованный из «Барселоны» защитник Хулиан Араухо.

«Тенерифе» в прошлых раундах Кубка Испании обыграл «Депортиво Ла-Корунью» (3:2) и «Компостелу» (1:0).

В нынешнем сезоне «Тенерифе» с 31 очком занимает девятую строчку в Сегунде, отставая от зоны плей-офф за выход в Ла Лигу на два балла. «Лас-Пальмас» закрепился в середине таблицы Ла Лиги, занимая после первого круга 10-ю позицию с 25 очками.

Испания - Примера . 19-й тур
04 января 2024, четверг. 23:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Эль-Хаддади – 12'     1:1 Ф. Торрес – 55'     1:2 Гюндоган – 90+3'    
Удаления: Синкгравен – 90+1' / нет
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