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Стала известна степень серьёзности травмы форварда «Арсенала» Жезуса

Стала известна степень серьёзности травмы форварда «Арсенала» Жезуса
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Повреждение нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса, полученное в субботу, 6 января, на тренировочной сессии, описывается как несерьёзное. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский форвард восстановится после травмы колена в кратчайшие сроки. Невключение игрока в заявку на матч Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:2) было лишь мерой предосторожности со стороны медицинского штаба «канониров».

В текущем сезоне Жезус провёл за «Арсенал» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее стало известно, что «Арсенал» не будет предпринимать попытки по подписанию центрального нападающего в январе.

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