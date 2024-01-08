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Тренер «Арсенала» Артета исключил покупку нападающего в январе

Тренер «Арсенала» Артета исключил покупку нападающего в январе
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном подписании «канонирами» центрального нападающего. Ранее сообщалось об интересе «Арсенала» к форварду «Ювентуса» и сборной Сербии Душану Влаховичу. Также «канониры» планировали приобретение нападающего «Брентфорда» Айвана Тони.

«Покупка форварда в январе? На данный момент это нереалистично. Моя работа заключается в том, чтобы улучшать игру тех футболистов, которые уже находятся в команде», — приводит слова Артеты beIN Sports.

На данный момент «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Артеты набрали 40 очков после 20 матчей. В следующем туре «канониры» на домашней арене примут «Кристал Пэлас». Игра состоится в субботу, 20 января, начало в 15:30 мск.

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